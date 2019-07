Atalanta, è fatta per Malinovskyi: le ultime

CALCIOMERCATO ATALANTA MALINOSVKYI / L'Atalanta ha in pugno Malinovskyi. I bergamaschi, come riportato da 'Sky Sport' hanno l'accordo con il Genk per il centrocampista ucraino.

Il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche e per la firma del contratto con il club nerazzurro. Alla squadra belga dovrebbero andare circadi euro. Calciomercato.it aveva anticipato il forte interessamento dell'Atalanta per Malinovskyi già nel corso del mese di giugno