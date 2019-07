CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE FIORENTINA/ Stando a quanto riportato da 'La Nazione', Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, potrebbe vestire la maglia della Lazio nel prossimo campionato di Serie A.

A spingere per un suo trasferimento a Roma, ci sarebbe proprio il Cholo, suo padre, che vedrebbe nel club di Lotito una possibilità di rilancio per l'ex bomber del Genoa. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro. Per la chiusura dell'affare invece, vista la trasferta della Fiorentina negli USA, si dovrebbe aspettare il mese di agosto.