Juventus, sprint dal Portogallo per Perin

JUVENTUS PERIN / La priorità di Mattia Perin sarebbe la Serie A, ma è dall'estero, e in particolare dal Portogallo, che si sta alzando il pressing per portarlo via dalla Juventus.

Come scrive il quotidiano lusitano 'O Jogo' infatti, su input del tecnico Luis Filipeilsta cercando di accelerare le operazioni per arrivare al portiere bianconero. Al momento la richiesta della società juventina è di circa 15 milioni di euro, ma le 'Aquile' vorrebbero abbassare sensibilmente la cifra. In corsa, ma al momento più indietro, resta anche il