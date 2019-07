BOLOGNA MIHAJLOVIC / Bologna e tutto il calcio italiano in ansia per Mihajlovic. Il tecnico rossoblù è alle prese con problemi di natura personale che nell'ultimo periodo gli hanno impedito di vivere a 360° gradi, come suo solito, l'avventura in panchina, nello specifico su quella rossoblù.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Attesa per oggi - pare alle 16 - una sua conferenza stampa nel ritiro di Casteldebole in cui darà sicuramente maggiori spiegazioni al riguardo. Il serbo potrebbe annunciare lo stop, momentaneo, alla carriera di allenatore. "" è il titolo di questa mattina del 'Corriere dello Sport' ma anche il messaggio diretto al mister di tutta la redazione di Calciomercato.it.