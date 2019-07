INTER CONTE RITIRO / Prosegue senza sosta il ritiro di Lugano della nuova Inter di Antonio Conte.

In atteso dell'arrivo di Nicolò Barella, ultimo acquisto appena perfezionato dal club nerazzurro , Antonioha parlato così dei primi giorni di allenamenti: "Sta andando bene, grazie per l'accoglienza e per le strutture che ci avete messo a disposizione. - ha dichiarato l'allenatore pugliese al canale Youtube dell'Inter - Sta andando tutto benissimo, siamo molto contenti. Speriamo sia un buon viatico per una buona stagione". L'ex Juventus e Chelsea, nel frattempo, attende anche