LAZIO RAGGI COPPA ITALIA MAGLIE / La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto e premiato la Lazio in Campidoglio per la Coppa Italia vinta lo scorso 15 maggio all’Olimpico contro l’Atalanta. "Grazie per le emozioni che ci avere regalato. Oggi rendiamo il giusto omaggio alla squadra. La città di Roma vi ringrazia e vi premia" le parole della sindaca. Presente tutta l’intera rosa biancoceleste, introdotta dall’inno d’Italia, cantato da Parolo e Cataldi, unici giocatori italiani insieme al giovane Rossi.

Assente Stefan, ormai ai ferri corti con la società, ma in campo in finale contro i nerazzurri. "Ringraziamo la sindaca. La vittoria della Coppa Italia è una vittoria di tutti, compresa la città di Roma, che rappresentiamo in Italia e in Europa" il commento del presidente Claudio. Per l'occasione presentate anche le nuove maglie per la prossima stagione, regalate alla sindaca. La prima maglia si differenzia da quella dell'anno scorso per l'assenza dell'aquila stilizzata e il ritorno al total-celeste. L'altra maglia presentata è invece la terza, di colore blue-navy.