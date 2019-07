CALCIOMERCATO VERONA BESSA / Il futuro di Daniel Bessa, centrocampista dell'Hellas Verona, verrà deciso nei prossimi giorni: Ivan Juric sarebbe felicissimo di averlo a disposizione ma sono in corso alcune valutazioni da parte della dirigenza gialloblu.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il brasiliano classe 1993 è tornato a Verona dopo il mancato riscatto da parte del Genoa. Nel suo transito al 'Grifone' Bessa ha avuto modo di lavorare proprio con Juric che ha una predilezione per le sue caratteristiche. La dirigenza gialloblu però sa come Bessa potrebbe essere sacrificato sul mercato anche perché il rapporto tra giocatore e tifoseria non è dei migliori.

Intanto l'Hellas Verona si è assicurato Salvatore Bocchetti che torna in Italia dopo la lunga esperienza in Russia. Ma non solo: nel mirino ci sono anche Verre (Sampdoria) e Mancuso (Juventus).