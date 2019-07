Calciomercato Inter, colpo Barella: fumata bianca in arrivo!

CALCIOMERCATO INTER BARELLA INCONTRO / Tutto confermato: Barella sarà un giocatore dell'Inter. Il centrocampista - come più volte raccontato - si è promesso ai nerazzurri ed in attesa solo della fumata bianca, che potrebbe arrivare, finalmente, a breve.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

La telenovela è pronta a chiudersi dopo l'incontro avvenuto in serata tranel giro di: le parti - come raccontato 'Sky Sport' - sono davvero molto più vicine. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'operazioneporterà nelle casse dei sardi benmanon è escluso che il calciatore possa arrivare all'Inter in prestito oneroso (probabilmente biennale) con riscatto.