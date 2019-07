CALCIOMERCATO ROMA INTER DZEKO / Sono attese novità sul fronte Dzeko-Inter. Oggi l'attaccante bosniaco si è regolarmente presentato alle visite mediche, ricevendo anche una calorosa accoglienza da parte dei tifosi. "Resta a Roma" l'invito di qualche sostenitore che, però, non verrà accolto: il bomber 33enne vuole infatti vestire nerazzurro e rispettare l'accordo triennale da 4,5 milioni di euro a stagione, raggiunto durante la scorsa primavera.

Roma, il tecnico Fonseca su Dzeko

Così, secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it , presto ci saranno nuovi contatti tra i due club per provare a limare le distanze e arrivare ad una soluzione che possa accontentare tutti gli attori dell'affare. Tradotto: dopo l'ultima offerta da 12 più bonus (legati ai risultati di squadra e del giocatore), l'Inter potrebbe ritoccare la proposta verso l'alto, modificando anche la parte variabile con l'aggiunta di una contropartita tecnica.

Di certo, c'è la volontà di mettere presto la parola fine su una vicenda commentata oggi anche dal neo tecnico della Roma, Paulo Fonseca: "Petrachi ha già parlato in merito, non ho ancora avuto l'opportunità di sentirmi con Edin. Voglio che restino qui soltanto coloro che siano motivati a lottare per questo club, dediti alla causa della Roma".