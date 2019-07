CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Non è un mistero, in questa sessione estiva di mercato la Roma punta a disfarsi di Gerson a titolo definitivo.

Oltre alla, forse ancora in corsa nonostante la mezz'ala abbia rifiutato di andarci dopo che i club avevano trovato un accordo, ale a qualche squadra del suo Paese come il, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it il 22enne di Rio de Janeiro piace anche in Germania. Nello specifico a. Per il brasiliano i giallorossi puntano ad ottenere sui 12 milioni di euro, anche attraverso dei bonus