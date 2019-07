CALCIOMRCATO INTER PARMA KARAMOH / Pronta una nuova esperienza per Yann Karamoh.

Il giovane attaccante di proprietà dell'potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi al clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. I nerazzurri, riporta 'Sky Sport', avrebbero trovato l'accordo con ilper il trasferimento del calciatore: da definire la formula dell'affare, mentre si attende il placet di Karamoh per mettere nero su bianco.