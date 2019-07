CALCIOMERCATO NAPOLI TIERNEY / Un (altro) terzino per il Napoli: dopo aver chiuso per Di Lorenzo sulla fascia destra, gli azzurri pensano a rinforzare anche il versante opposto dove resterà Ghoulam ma è destinato a partire Mario Rui. Tra gli obiettivi di Giuntoli c'è anche Kieran Tierney, 22 anni, esterno sinistro scozzese in forza al Celtic: il Napoli ha seguito il calciatore e ha effettuato già un sondaggio con il club britannico.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il problema è il concreto interessamento dell'che, come confermano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , sta provando ad accelerare: tra i 'Gunners' e il Celtic la distanza non è stata ancora del tutto colmata ma, al momento, la squadra diè da considerare la favorita per la corsa al calciatore che è valutato circa 28 milioni di euro. Tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qu i. A rendere più problematico il 'sorpasso' dei partenopei è la situazione di Mario Rui: il Napoli vorrebbe cedere il portoghese e soltanto dopo far partire l'assalto ad un nuovo terzino.