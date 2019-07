ROMA SPINAZZOLA JUVENTUS / Dopo l'ufficialità delle scorse ore ed in attesa della presentazione alla stampa, il neo acquisto della Roma, Leonardo Spinazzola ha voluto esprimere la propria gratitudine con un bel messaggio su Instagram: "Grazie per avermi fatto vivere una stagione incredibile. Per avermi reso parte di una grande famiglia. Lascio qui un pezzo di me. Porterò con me un pezzo di tutti voi.

Ma oggi inizia una nuova ed entusiasmante avventura. Grazie alla Roma per la fiducia dimostratami. Per aver creduto fortemente in me. Farò del mio meglio per rappresentare questi colori e portare in alto il nome di questa città. Affronterò questa nuova sfida con l’impegno, la dedizione e la passione che questi colori e fantastici tifosi meritano. Una menzione particolare va inoltre alla lodevole iniziativa della società a sostegno della ricerca dei bambini scomparsi. Onorato di essere il primo a farne parte. Grazie a tutti. A presto. Leo”.