Calciomercato Serie A, occasione Marchisio per Milan e Roma

CALCIOMERCATO SERIE A MARCHISIO ZENIT MILAN ROMA FIORENTINA / Claudio Marchisio potrebbe lasciare presto lo Zenit San Pietroburgo, dopo una sola stagione. Rescissione consensuale in vista per il centrocampista ex Juventus, che sta recuperando dall'ennesimo infortunio al ginocchio ma che potrebbe ricominciare in Serie A. Un giocatore del suo spessore tecnico e della sua esperienza farebbe comodo a diverse squadre.

Il Milan diprova a costruire una linea mediana giovane e di qualità, che però avrebbe bisogno della guida di un veterano. Discorso simile per la, orfana di Daniele, che a propria volta avrebbe bisogno di un profilo come quello del 33enne per dare il giusto contributo al nuovo ciclo di. Ci pensa anche la, che non a caso si era inserita proprio su De Rossi, per sostituire il partente