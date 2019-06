BARCELLONA HAGI FIORENTINA / E' stato per un po' in Italia, senza però convincere la Fiorentina che dopo un anno e mezzo lo ha ceduto a titolo definitivo: per Ianis Hagi potrebbe arrivare presto il momento della rivincita. Come si legge su 'sport.es', che riporta fonti rumene, il Barcellona sarebbe pronto ad acquistare il 20enne figlio d'arte, protagonista con la Romania negli Europei Under 21.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Sponsorizzato dal padre, che ha vestito la maglia blaugrana, Hagi jr costerebbe una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, cifra che però non andrebbe tutta nelle casse del: al momento della cessione, infatti, la Fiorentina si è assicurata il 30% sulla futura rivendita del calciatore ed ecco quindi che la società viola tifa per l'approdo del talento rumeno al Barcellona. Al momento a frenare l'operazione i dubbi dello stesso Hagi sulla strategia che ha in mente il Barça: mandarlo in prestito in una squadra di Liga per permettergli di acquisire esperienza. L'ex viola preferirebbe, invece, giocare nella cantera dei catalani in modo da potersi allenare con i campioni blaugrana e sperare in qualche apparizione in prima squadra magari in coppa del Re.