Calciomercato Juventus, Buffon pronto al clamoroso ritorno

CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / Appena una stagione al PSG, poi l'addio immediato al club parigino per Gianluigi Buffon ormai da qualche tempo a caccia di una nuova avventura. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' la prossima squadra dell'ex leggenda dell'Italia potrebbe essere un clamoroso ritorno: la Juventus. Contatti in corso tra le parti anche molto proficui. Un anno di contratto che potrebbe essere l'antipasto di un Buffon alla Juve con altro ruolo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Alla fine della stagione dovrebbe quindi smettere di giocare per poi intraprendere un ruolo dirigenziale anche se non si può mai dire con estrema certezza. L'ex numero uno dovrebbe partire come vice-. I bianconeri hanno comunque ancora Perin che ha espresso il desiderio di giocare da primo portiere. Dopo l'addio dell'ex Genoa si potrà concretizzare il clamoroso ritorno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI