La Fiorentina si tiene stretto Castrovilli: no all'Udinese

CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI UDINESE - Dopo le due stagioni in prestito alla Cremonese, la Fiorentina è pronta a riportare a 'casa' Gaetano Castrovilli.

L'ha chiesto informazioni sul 22enne fantasista pugliese, ma il club viola ha tutta l'intezione di inserire in pianta stabile nella rosa dell'allenatore Vincenzoil calciatore, prodotto del vivaio del. Nello scorso campionato di, Castrovilli ha collezionato 26 presenze condite da 4 gol e prestazioni che non sono passate inosservate. Con ogni probabilità, si discuterà con la nuova società anche di un nuovo contratto, quello attuale è in scadenza nel 2021.