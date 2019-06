Calciomercato Juventus, nuovi contatti per de Ligt: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO JUVE DE LIGT / De Ligt, la Juventus vede il traguardo. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, sono continui i contatti tra i bianconeri e l'entourage del difensore olandese per definire a stretto giro l'operazione, un colpo, se non il colpo dell'estate bianconera, voluto fortemente anche da Cristiano Ronaldo. E' stato infatti il campione portoghese a persuadere, in occasione della sfida di Nations League, il calciatore classe '99, a lungo corteggiato da Barcellona, Real e Psg.

Raiola tratta anche Pogba

E proprio per evitare un preoccupante ritorno dei francesi, i bianconeri vogliono chiudere a breve la trattativa sulla base di circa 65-70 milioni di euro più bonus.

I colloqui per de Ligt hanno permesso ai bianconeri di prendere nuove informazioni su Paul Pogba, intenzionato a lasciare il Manchester United e desideroso di tornare a Torino. Al momento, però, è forte la concorrenza del Real e c'è distanza sulle cifre: ecco perché il ds Paratici pensava di inserire nell'affare anche uno tra Dybala e Douglas Costa. Non si interrompono nel frattempo i colloqui per Rabiot, che ha una bozza di accordo con la Juventus sulla base di 9 milioni di euro a stagione.