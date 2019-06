p>CALCIOMERCATO SASSUOLO FARES SPAL PELLEGRINI / Come anticipato anche da 'Calciomercato.it' c'è anche il Sassuolo forte nella corsa a Mohamed, esterno basso dellache ha fatto molto bene nell'ultimo campionato. 36 presenze e 3 gol in stagione per l'ex Verona che sembra avvicinarsi al club neroverde. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' ieri il direttore sportivo delGiovanni Rossi ha incontrato l'agente dello stesso Fares. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui

Nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto, la Spal si potrebbe inserire nella corsa a Luca Pellegrini, giovane mancino della Roma cercato da diversi club.