JUVENTUS SARRI RONALDO / C'è spazio, ovviamente, anche per Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di Sarri, presentato come nuovo allenatore della Juventus: "Mi piacerebbe fargli battere qualche altro record e far parte della sua storia personale", le parole del tecnico questa mattina.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Proprio su Sarri eemergono alcuni retroscena: il primo, secondo quanto si legge sul 'corrieredellosport.it', riguarda un contatto telefonico che ci sarebbe già stato tra i due. Un primo approccio per fare conoscenza e iniziare a parlare di alcuni aspetti tattici, come la posizione in campo del portoghese nel 4-3-3 di. Il secondo, riguarda un faccia a faccia più approfondito che dovrebbe esserci in Grecia dove Ronaldo sta trascorrendo le sue vacanze e dove potrebbe raggiungerlo il tecnico per una sorta di vertice.