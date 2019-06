JUVENTUS RABIOT POGBA / La Juventus vuole regalare al suo nuovo tecnico Maurizio Sarri una corazzata con cui andare all'assalto dell'Europa e ha individuato nel centrocampo il reparto in cui investire maggiori risorse cercando di piazzare un altro colpaccio dopo l'ingaggio di Aaron Ramsey. Anzi, due super rinforzi. Nelle scorse ore infatti ha ripreso ulteriormente quota la candidatura di Adrien Rabiot che secondo alcune indiscrezioni avrebbe addirittura raggiunto un accordo con la Juventus. Un affare importante, anche dal punto di vista economico visto l'alto ingaggio del centrocampista francese che si libera dal Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riferisce 'Sky' infatti, l'arrivo di Adrien Rabiot non escluderebbe il ritorno di Paul Pogba, che come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it rappresenta la priorità del mercato della Juventus. Anzi, i contatti vanno avanti costantemente ed anche oggi ci sarebbe stato un nuovo aggiornamento tra le parti con il francese che ha aperto all'addio al Manchester United dando la priorità proprio alla Juve, nonostante il pressing del Real Madrid. Pogba preferisce la 'Vecchia Signora' dunque, ma il nodo economico resta: il giocatore non intende infatti rinunciare all'ingaggio da 15 milioni di euro a stagione e i 'Red Devils' continuano a chiedere almeno 150 milioni di euro per impostare l'affare. La Juventus registra, studia le strategie e continua a lavorare.