MILAN DONNARUMMA / Il ritorno di Leonardo al Paris Saint-Germain cambia gli scenari di calciomercato e gli intrecci riguardano da vicino anche la Serie A ed in modo particolare il Milan che, sotto la lente dell'Uefa, ha bisogno di una cessione importante per riequilibrare i conti.

Tra i nomi caldi in questo senso spicca quello di Gigio, potenziale plusvalenza enorme per la società rossonera, sul quale dall'Inghilterra arrivano in serata indiscrezioni importanti.

Stando infatti a quanto riferisce il britannico 'The Sun', il Psg si sarebbe sentito richiedere circa 65 milioni di euro da parte del ManchesterUnited per il portiere David DeGea in scadenza di contratto tra un anno. Cifra ritenuta troppo elevata e che, soprattutto dopo l'arrivo di Leonardo, la dirigenza francese preferirebbe investire sull'estremo difensore milanista, più giovane e con una carriera ad alti livelli potenzialmente molto più lunga del collega spagnolo. Attenzione ai possibili sviluppi dunque.