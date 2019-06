Juventus e Roma: ecco lo scambio che blocca tutto

JUVENTUS ROMA CILLESSEN NETO / Sul taccuino di Juventus e Roma il primo e solamente dei giallorossi il secondo, Cillessen e Neto molto probabilmente continueranno a giocare in Spagna.

Secondo 'RAC 1' e 'Desmarque', infatti,stanno trattando proprio in queste ore lo scambio tra i due portieri. Secondo 'Sport', però, in caso di fumata bianca questa operazione avverrà in due fasi distinte: il Barça acquisterà entro il 30 giugno il brasiliano per consentire al club del pipistrello, con un introito di 25-30 milioni di euro, di sistemare i conti per il fair play finanziario, mentre l'olandese cambierà squadra solamente dopo il primo luglio.