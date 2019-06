CALCIOMERCATO MILAN MONTOLIVO GALATASARAY / Dopo sette lunghi anni di Milan, di cui l'ultimo nell'ombra, Riccardo Montolivo si appresta a concludere la sua lunga militanza in rossonero. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e chiaramante non sarà rinnovato dopo un'annata da serparato in casa che ha provocato anche lo sfogo finale dell'ex centrocampista della Fiorentina.

Potrebbe però ripartire dall'estero la carriera ormai ferma di Montolivo che stando a quanto riportato da 'Fanatik' sarebbe stato proposto dall'ex tecnico del Milan Fatih Terim.

L'ex Atalanta e Fiorentina sarebbe dunque stato proposto da intermediari al club turco ma Terim non avrebbe approvato il trasferimento. L'anno di stop potrebbe aver penalizzato Montolivo che è ancora a caccia di un nuovo club.