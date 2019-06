ROMA TOTTI PELLEGRINI / "E' un ragazzo speciale, forte, una persona pulita che può dare tanto a questa maglia": l'investitura di Francesco Totti per Lorenzo Pellegrini è arrivato in un giorno non certo bello per la Roma con l'addio dell'ex capitano.

Proprio parlando nella conferenza stampa in cui ha annunciato le sue dimissioni da dirigente del club capitolino , Totti non ha mancato di spendere belle parole per il 22enne centrocampista, impegnato ora con la Nazionale Under 21 negli Europei di categoria, dove ha esordito ieri realizzando un calcio di rigore nel 3-1 rifilato dall'alla. Proprio in conferenza dal ritiro degli azzurrini, Pellegrini ha voluto ringraziare il suo ex capitano: "Volevo ringraziare Francesco per quello che ha detto su di me. Abbiamo un bel rapporto: oggi era una giornata particolare per chi gli vuole bene. Non entro nel merito delle sue dichiarazioni ma sicuramente lui emi mancheranno molto".