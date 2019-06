CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI LAMPARD CHELSEA / Si complica, almeno per il momento, l'approdo alla Juventus di Maurizio Sarri. Il Chelsea concederà il via libera al tecnico ex Napoli solo una volta chiuso l'accordo per il suo sostituto, ed il prescelto della dirigenza Blue è Frank Lampard.

Il, però, non solo non ha intenzione di lasciarlo partire senza il pagamento dei circa 5 milioni di euro della sua clausola, ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato dalla 'BBC' avrebbe rilanciato, offrendo un importante rinnovo al suo mister, che attualmente vanta altri due anni di contratto. Lampard, da parte sua, si è sempre definito grato al Derby County per avergli concesso l'opportunità di cominciare la sua nuova carriera e dopo la sconfitta ai play-off con l'Aston Villa dichiarò di voler rispettare gli accordi presi con la dirigenza. La telenovela continua...