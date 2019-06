p>CALCIOMERCATO PSG LEONARDO HENRIQUE / E' ormai tutto pronto per il ritorno in casadi: il club parigino ha infatti annunciato con un comunicato di aver terminato la collaborazione con il direttore sportivo Antero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La carica verrà ora affidata proprio all'ex dirigente del Milan. Dopo la breve parentesi rossonera durata meno di un anno nelle vesti di direttore generale dell'area tecnico-sportiva, ora il brasiliano è pronto a ripartire da dove tutto è iniziato. Per tre anni, dal 2011 al 2014, Leonardo è stato il direttore sportivo del PSG: carica che verrà nuovamente esercitata in questa nuova avventura con l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore.