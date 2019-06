LECCE ERSOY PINAMONTI / Oltre a Burak Yilmaz, il Lecce guarda con grande interesse al campionato turco. Non c'è infatti solo l'esperto attaccante, che piace anche alla Fiorentina, nel mirino dei salentini, ma anche il difensore Ertugul Ersoy, capitano del Bursaspor, club retrocesso in quest'ultima stagione.

Il club pugliese è infatti ai dettagli con il centrale classe 1997 che potrebbe dunque diventare un nuovo rinforzo per il club neopromosso.

Lo riferisce 'Sky Sport', che sottolinea anche come per l'attacco i giallorossi stiano valutando la pista che porta ad Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter e che ha disputato l'ultima stagione a Frosinone. Pinamonti che però piace anche al Sassuolo, che ha parlato proprio in giornata con i nerazzurri riguardo ad un possibile trasferimento del classe 1999.