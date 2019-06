Roma, Verissimo con lo sconto: le ultime di CM.IT

ROMA VERISSIMO SANTOS / Già seguito da Petrachi la scorsa estate, quando il trasferimento al Torino sfumò proprio sul più bello, Lucas Verissimo nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Roma.

Titolare inamovibile ormai da tre stagioni, il difensore 23enne sembra destinato a lasciare ilnel corso della prossima finestra di mercato. Secondo 'Fox Sports Brasil', infatti, il club paulista avrebbe dato il via libera alla partenza del calciatore, partendo da una valutazione di, due in meno rispetto a quelli richiesti lo scorso anno per il ragazzo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it , 5 milioni di euro sono sufficienti per la chiusura dell'affare.

