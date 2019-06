CALCIOMERCATO CHELSEA JUVENTUS SARRI / Continua il braccio di ferro tra il Chelsea e la Juventus per Maurizio Sarri. Il tecnico dei Blues è il prescelto dalla Vecchia Signora per sedere sulla panchina della prossima stagione. I londinesi però non sarebbero minimamente intenzionati a liberare l'allenatore napoletano gratuitamente.

Secondo quanto riferito infatti da 'thesun.co.uk', il club diavrebbe deciso di attendere una mossa da parte della Juventus, in quanto non intenzionato ad andarle incontro nella trattativa.

I Blues infatti, che avrebbero anche offerto un nuovo accordo all'ex Napoli, sarebbero lieti di proseguire il loro rapporto con l'attuale allenatore, visti gli ottimi risultati ottenuti quest'anno tra Premier ed Europa League.