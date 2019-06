Juventus, doppia missione europea per Paratici: mossa concreta per Pogba

JUVENTUS PARATICI POGBA / Due giorni di fuoco per il Ds della Juventus Fabio Paratici che per diverse ore ha fatto perdere le sue tracce partendo in missione di calciomercato. In attesa di sbloccare la situazione allenatore con Maurizio Sarri sempre più vicino, il dirigente bianconero tiene vive anche le altre piste legate ai tasselli per completare la rosa.

Prima tappa del viaggio europeo, riferisce 'Sky', è stata Lione: Paratici avrebbe incontrato i dirigenti dell'OL ai quali avrebbe chiesto aggiornamento su Tanguy, per il quale i francesi hanno rifiutato un'offerta da 45 milioni di euro del Tottenham, e l'attaccante classe 2000 Amine

Successivamente Paratici si è spostato a Londra. Occasione buona per mantenere vivi i contatti col Chelsea per il tecnico toscano, ma anche incontrare il ManchesterUnited che ha uffici proprio nella Capitale. In questo vertice si è registrato il primo passo concreto dei bianconeri per il ritorno di Paul Pogba, ma si è parlato anche di Joao Cancelo. L'Everton, invece, avrebbe chiesto informazioni per Kean.