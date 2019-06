Porto, agente Buffon: "Idea che interessa"

CALCIOMERCATO PORTO BUFFON - Ufficializzato l'addio al Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon sta riflettendo sul suo futuro e sulla possibilità di vivere una nuova avventura all'estero.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il nome dell'ex portiere dellanegli ultimi giorni è stato accostato al Porto per sostituire: "Non c'è nulla di concreto, non c'è stato alcun contatto diretto con nessuno al- ha dichiarato il suo agente Silvanoal quotidiano sportivo lusitano 'O Jogo' - Ma l'idea di giocare in Portogallo e nei 'Dragoni' è di grande interesse perperché stiamo parlando di un club con una grande storia che gioca in. Inoltre ritroverebbe anche il suo amico".