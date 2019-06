CALCIOMERCATO BENEVENTO PIPPO INZAGHI / Pippo Inzaghi dovrebbe ripartire dalla Serie B dopo la fallimentare esperienza alla guida del Bologna.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo 'Il Mattino', infatti, l tecnico è in prima fila per la panchina del. Allo stesso tempo, però, è un candidato forte per quella del, retrocessa in cadetteria al termine della passata stagione.