CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / "Non farò di Chiesa il nuovo Baggio dell'era Commisso".

Lo ha promesso in conferenza stampa il neo presidente dellache sta giocando le sue carte per convincere il calciatore a restare, forte di un progetto molto ambizioso: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Dopo il contatto tra Joe Barone, braccio destro di Commisso, ed Enrico Chiesa, papà di Federico, riporta la 'Gazzetta dello Sport', prossimamente sarà Giancarlo Antognoni a gestire la vicenda facendo da mediatore tra le parti: oltre al progetto del club, potrebbe rivelarsi decisivo un aumento di stipendio ed un eventuale allungamento di contratto. In Italia, anticipando la concorrenza, la Juventus si è già mossa per Chiesa, proponendo Orsolini come possibile contropartita.