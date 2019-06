MILAN SENSI MANCINI SASSUOLO ATALANTA/ Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, e Gianluca Mancini, difensore centrale dell'Atalanta, potrebbero essere due dei colpi del calciomercato estivo del nuovo Milan targato Maldini-Gazidis senza Leonardo.

In merito ha parlato anche il loro agente Giuseppe, davanti a Casa Milan, ai microfoni dei giornalisti presenti, fra i quali vi era anche un inviato di Calciomercato.it: "Se piacciono questi due profili? Spero di sì". Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

La discussione si è poi spostata proprio sul meeting con Paolo Maldini: "L'incontro è andato benissimo".