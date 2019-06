CALCIOMERCATO LECCE SAPONARA UDINESE FIORENTINA / Stagione piuttosto negativa per Riccardo Saponara che ha raccolto appena due reti e quattro assist in Serie A in 22 gare disputate. Numeri ancora una volta troppo magri per l'ex Milan ed Empoli che non è riuscito a risollevarsi nemmeno all Sampdoria alla corte di Giampaolo.

La sua avventura in Liguria finirà con ogni probabilità qui per far momentaneo ritorno a Firenze. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' il Lecce avrebbe avanzato una richiesta per avere il trequartista di proprietà della 'Viola'. Su di lui anche l'Udinese a caccia di un possibile erede di De Paul. Saponara però non si muoverà prima che a Firenze si capisca chi si occuperà del mercato e chi sarà l’allenatore.

