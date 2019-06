CALCIOMERCATO ROMA DZEKO - Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma in questa sessione estiva di calciomercato. Il centravanti bosniaco è da tempo nel mirino dell'Inter, pronta a mettere sul piatto 12-13 milioni di euro più un giovane per il suo cartellino.

Il club giallorosso vuole monetizzare al massimo e per questo cerca altri acquirenti. A tal proposito, secondo il tabloid britannico 'Daily Star', i rappresentanti dell'ex Manchester City lo avrebbero proposto in Premier League, più precisamente al. Gli 'Spurs' sono alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, ma avrebbe detto 'No' a Dzeko considerato troppo in là con gli anni per il progetto dei londinesi.