Udinese, UFFICIALE l'addio di Pradè

UDINESE PRADE FIORENTINA / Mattinata di ufficializzazioni e di cambi in dirigenza per i club italiani. Dopo l'annuncio da parte della Fiorentina della rescissione consensuale col direttore generale Pantaleo Corvino, poco fa è arrivata la comunicazione da parte dell'Udinese dell'addio di Daniele Pradè.

"Udinese Calcio e Daniele Pradè comunicano di aver deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione per la prossima stagione. La società vuole ringraziare Daniele per il grande lavoro svolto nel corso della stagione 2018/2019, per la dedizione dimostrata e per la professionalità messa a disposizione dei colori bianconeri. Tutta Udinese Calcio augura a lui il meglio per il suo futuro professionale" si legge sul sito bianconero.

Pradè, ora, dovrebbe ripartire proprio dalla Fiorentina dopo esser stato accostato anche alla Sampdoria.

