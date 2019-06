JUVENTUS KEAN / Per Moise Kean il futuro è ancora bianconero: trattativa in dirittura d'arrivo tra il suo agente Mino Raiola e la Juventus per il prolungamento di contratto in scadenza nel 2020, tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui, e il calciatore conferma le sensazioni. In un'intervista pubblicata sul 'soccerbible.com', l'attaccante parla così del futuro: "Sono sicuro che al momento non ci sono altre squadre che possono aiutarmi a migliorare come può farlo la Juventus. Sono nato qui e ho quasi sempre indossato la maglia bianconera.

Ovviamente non so cosa riserva il futuro, ma quello che è sicuro è che darò sempre il massimo".

A confermare la sua voglia di bianconero altre dichiarazioni: "Quando sono arrivato alla Juventus, quando sono arrivato a Vinovo, ho capito che le cose sarebbero cambiate. La Juventus ti aiuta a crescere e diventare un uomo. Impari molte cose senza accorgertene. Tecnicamente sono migliorato, ma la mia ambizione è di migliorare ogni giorno sempre di più. Sono consapevole del fatto che indosso una maglia che comporta delle responsabilità, ma non è un peso".

Juventus, Kean e l'esempio di Cristiano Ronaldo

Una scelta che arriva anche dalla presenza di Cristiano Ronaldo: "Quando ci alleniamo, cerco di osservare tutte le cose che fa, dal suo atteggiamento in campo alla sua voglia di giocare, di allenarsi e di essere sempre pronto. Allenarsi con i grandi campioni ha benefici che non puoi sottovalutare. Osservo e provo a fare ciò che ho imparato sul campo".

