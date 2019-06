Juventus, doppia contropartita per Milinkovic-Savic: i dettagli

JUVENTUS MILINKOVIC ROMERO SPINAZZOLA / La Juventus non molla la pista Milinkovic-Savic. In attesa del via libera definitivo del Chelsea e dell'ufficialità di Sarri, la dirigenza bianconera continua a lavorare anche sul fronte entrate. Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', Paratici starebbe valutando l'inserimento di contropartite tecniche nella trattativa per il centrocampista serbo e i principali indiziati sono Cristian Romero e Leonardo Spinazzola.

Il giovane difensore del Genoa è stato già bloccato dalla Juventus, che potrebbe girarlo subito anche attraverso la formula del prestito ai biancocelesti. Anche l'ex Atalanta potrebbe essere sacrificato per alleggerire il costo del cartellino del classe 1995. Sul fronte uscite, invece, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it non trova conferme la voce di un interesse da parte dell'Al-Duhail, squadra in cui milita Benatia, per Matuidi.

