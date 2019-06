Bologna, UFFICIALE: doppio colpo dalla Spagna!

CALCIOMERCATO BOLOGNA SORIANO SANSONE / Roberto Soriano e Nicola Sansone resteranno a disposizione del Bologna anche per la prossima stagione.

Il club felsineo, infatti, ha esercitato il diritto di riscatto di entrambi i calciatori , operazione da 15 milioni di euro complessivi, divisi esattamente a metà per entrambi i cartellini. Il Villarreal ha ufficializzato il trasferimento con un comunicato apparso sul suo sito ufficiale: "Il Bologna ha deciso di esercitare il diritto di riscatto sui calciatori Roberto Soriano e Nicola Sansone. Il club ringrazia entrambi per la loro professionalità e augura loro le migliori fortune per la loro nuova tappa professionale".