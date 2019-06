Milan, parte l'assalto a Donnarumma. Che intreccio Psg-United!

MILAN DONNARUMMA / In attesa di capire da dove ripartirà Gigi Buffon, l'annuncio del suo addio al Paris Saint-Germain scatena subito un potenziale effetto domino tra le porte dei grandi club europei. I parigini dalla prossima stagione punteranno su un solo titolare e non è detto che sia il francese Areola.

Dopo le voci dei giorni (anche mesi) scorsi infatti, secondo il 'Corriere della Sera' il club parigino sarebbe andato con forza su Gigio. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui

Il baby portierone del Milan è tutt'altro che blindato dai rossoneri che lo valutano 50-60 milioni e fiutano la plusvalenza totale che sarebbe vitale per riequilibrare i conti risparmiando anche sul pesante ingaggio del giocatore. Attenzione però anche a quello che succede in casa ManchesterUnited dove DeGea non è certo di restare ed interessa proprio al Psg. In quel caso, per Donnarumma secondo il 'Corriere dello Sport' potrebbe prendere quota proprio l'ipotesi inglese.

