CALCIOMERCATO ROMA FONSECA DE ZERBI / E' Paulo Fonseca il prescelto per la panchina della Roma. La trattativa per portare nella Capitale il mister, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, è avviata verso la conclusione positiva.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Nel frattempo si defila l'alternativa a, De Zerbi. L'allenatore italiano, accostato alla panchina dellacosì come quella del Milan, continuerà a guidare il: "Mai avuto dubbi - si legge su 'Sportmediaset' - Resto al Sassuolo", cosìdopo il summit con i dirigenti neroverdi.