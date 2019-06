ITALIA BARELLA INTER CAGLIARI / Conferenza stampa dal ritiro di Coverciano per due degli uomini del calciomercato estivo Nicolò Barella e Federico Chiesa. Il centrocampista del Cagliari, dato sempre più vicino all'Inter di Antonio Conte, ha parlato così del suo futuro: "Ora stiamo pensando alla Nazionale.

Fa piacere l'interessamento, ma ci sono persone preposte per parlare".

Il classe 1997 ha poi proseguito: "Ho il telefono in modalità silenzioso. Ora siamo in Nazionale e dobbiamo rimanere concentrati, siamo un bel gruppo e ci divertiremo. Estate della svolta? Il nostro pensiero è condiviso: da me, Chiesa, Zaniolo e Kean, non stiamo pensando al mercato. È possibile che lasci Cagliari, è tutto aperto. Noi pensiamo solo a giocare. Bandiera del Cagliari? Ho vissuto un'epoca con i vari Cossu, Pisano, arrivati in Nazionale giocando a Cagliari. Io non posso che ringraziare la società per tutta la fiducia dimostratami. Ci sarà un mese di ritiro. Sarà lungo per noi e penseremo al futuro".

