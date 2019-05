BOLOGNA NAPOLI MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic si gode la serata di festa: il Bologna batte il Napoli e sale al decimo posto in campionato, in attesa delle altre gare. Il tecnico rossoblu nel post gara ha parlato a 'Sky': "Prendere una squadra che era un piede e mezzo in B e salvarsi alla penultima giornata, arrivando al decimo posto in classifica, è un capolavoro. Merito ai ragazzi, un po' di fortuna all'inizio e poi siamo andati sempre meglio".

PUBBLICO - "Ad un allenatore fa piacere essere acclamato ma si sa che bastano due partite per cambiare tutto. Nel calcio va bene solo quando ci sono risultati.

Resto lucido, avevo un debito con loro, ora l'ho ripagato".

SAPUTO - "Sicuramente dipende anche dagli investimenti la mia scelta".

GRUPPO - "Quando sono arrivato ho cercato di trasmettere la mia mentalità, giocare per vincere, dargli coraggio. Poi la prima partita con l'Inter a Milano che abbiamo vinto ci ha aiutato molto, poi il gruppo è cresciuto, abbiamo lavorato molto sulla testa. Loro hanno sempre avuto la voglia di riscattare la prima parte di stagione brutta".

INZAGHI - "Ho sempre detto che la squadra è stata allenata bene, avevamo i 90 minuti nelle gambe ma per come vedo io il calcio mancava intensità".

