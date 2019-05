DIRETTA FIORENTINA GENOA FORMAZIONI SALVEZZA / Occhi verso il campo e orecchio alla radiolina. Fiorentina-Genoa verrà vissuta così da entrambe le squadre, in piena lotta salvezza. Lo spettro retrocessione è divenuto sempre più concreto nelle ultime settimane e per evitare ogni pericolo, le due tifoserie dovranno sperare anche nella vittoria dell'Inter contro l'Empoli. Terzultimi a quota 37 punti, i liguri in caso di sconfitta toscana potrebbero accontentarsi anche di un pareggio visto che sono in vantaggio negli scontri diretti comtro la squadra allenata da Andreazzoli.

Calciomercato.it segue la gara in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA GENOA

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Benassi, Edimilson, Gerson, Veretout, Biraghi; Chiesa, Muriel. All. Montella (squalificato, in panchina Russo)

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Radovanovic, Veloso, Bessa, Criscito; Kouame, Pandev. All. Prandelli

CLASSIFICA: Juventus 90, Napoli 79, Atalanta, Inter 69, Milan 68, Roma 66, Torino 63, Lazio 59, Sampdoria 53, Bologna 44, Sassuolo, Udinese 43, Spal 42, Cagliari, Parma, Fiorentina 41, Genoa, Empoli 38, Frosinone 25, Chievo 17

