Il CEO del club bavarese ha infatti confermato il proprio tecnico ai microfoni della 'Bild': ''Non è stato mai messo in discussione il fatto che Kovac sarebbe stato il nostro allenatore anche la prossima stagione''. Allontanate le voci, almeno per il momento, di un possibile approdo in Bundesliga di Massimiliano Allegri.

