INTER LUKAKU PERISIC / L'arrivo sempre più vicino di Antonio Conte in panchina ha cambiato le strategie di mercato dell'Inter che, al netto del grande obiettivo Federico Chiesa, agli esterni offensivi preferisce ora punte centrali di spessore con cui impostare un nuovo 3-5-2. I vari Bergwijn e Pépé, dunque, in queste ore cedono il passo a veri e propri centravanti con Romelu Lukaku che in questo senso diventa il nome più caldo negli ambienti interisti.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui in silenzio è partita la trattativa tra Inter e Manchester United per il 26enne gigante belga che dopo una stagione in ombra ha dichiarato di sognare la Serie A e, in particolare, ha espresso ampio gradimento per la sponda nerazzurra di Milano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Costato 74 milioni di euro nel 2017, oggi i 'Red Devils' eviterebbero la minusvalenza piazzandolo per circa 50 milioni. L'Inter da parte sua punterebbe a mettere sul piatto il cartellino di Ivan, valutato 30 milioni e da tempo nei radar degli inglesi, più una trentina di milioni arrivando ad una valutazione complessiva che porterebbe benefici economici alle casse di entrambi i club. Il nodo rimane l'ingaggio: se il croato in Premier non farebbe fatica a salire dai 4,5 milioni attuali, gli 8 milioni percepito da Lukaku sono un problema per i nerazzurri. Ma lo stesso giocatore si è detto pronto a rivedere le proprie richieste e l'agente Federicoè al lavoro. Intanto, secondo la 'Rosea', prosegue parallelamente la trattativa per Edinche a Milano può sbarcare a prescindere da qualsiasi altra trattativa e che Conte, dopo averlo richiesto senza successo al Chelsea, vorrebbe subito con sé.