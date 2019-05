CALCIOMERCATO NAPOLI ALBIOL / È stata una stagione piuttosto travagliata a livello personale per Raul Albiol che con l'avvento del 2019 ha saltato diverse gare per infortunio lasciando scoperti i suoi proprio nel momento del bisogno. Le condizioni fisiche precarie dell'ex Valencia avevano fatto anche pensare ad un addio nella prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Oggi però è arrivata la smentita secca da parte di Miguel Albiol, intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte' parlando del futuro del figlio: "Raul adesso sta molto bene. Ritorno a Valencia? Per le vacanze sì, resterà un mese e poi tornerà a Napoli. E' nel. Resta al 100% per il prossimo anno. Vuole vincere lo scudetto e ovviamente mi renderebbe molto felice. Siccome non sono io che gioco, ho più interesse io che si vinca questo scudetto da tifoso".