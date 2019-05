Inter, presentata la nuova maglia. E scoppia il 'caso Icardi'

INTER NUOVA MAGLIA ICARDI / Dopo settimane di voci ed indiscrezioni da stamattina è ufficiale anche la nuova maglia dell'Inter versione 2019/2020 che farà il suo debutto in campo domenica sera nel delicatissimo match contro l'Empoli che vale la Champions League. Ancora una volta la Nike propone per i nerazzurri un kit che rompe con la tradizione, puntando su un design molto particolare con delle righe diagonali sullo sponsor ad interrompere la classica trama a strisce verticali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La novità, come prevedibile, ha spaccato la tifoseria che in questi minuti dopo il lancio stanno discutendo sui social anche per l'esclusione di Maurodalle prime immagini ufficiali della nuova divisa. L'ex capitano, infatti, non figura in nessuna delle immagini diffuse sul web, mentre spiccano altri calciatori come Lautaro, Matteo, Milane Danilo. Un altro possibile indizio sul futuro lontano da Milano per 'Maurito'?